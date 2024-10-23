JGK’YA 310 UZMAN ERBAŞ ALIMI | Uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına (JGK) 310 uzman erbaş alımı için ilan paylaştı. Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları 23 Ekim-6 Kasım 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapabilecek 1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş adaylardan, 2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvurular PTS üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
PTS'ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. d. PTS'ye giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, "Profil Bilgileri" bölümünden;
Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecektir.) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;
(a) İkamet Adresi girilmesi (MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),
(b) Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.)