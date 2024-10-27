Cem Garipoğlu’nun mezarındaki poşette bulunmuştu! Rapor ortaya çıktı: İnsan kanı değil

O POŞETİN İÇİNDE KAN ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapora SABAH ulaştı. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan çalışmalar da şüpheli poşet, UV ışık taraması, renk reaktif testi, DNA izolasyon yöntemleri ve birçok yöntemle incelendi. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan raporda mezardan çıkan 30 santimetre boyutundaki üst kısmında düğümlü poşetin içinde kan örnekleri bulundu.

"İNSAN KANI DEĞİL"

Hazırlanan raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi. Poşetin üst kenar uç kısmında bulunan düğüm üzerinde epitel hücre olabileceği değerlendirilerek kontrol amaçlı alınan kanlı sürüntü örneği ile poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin genetik analizlere cevap vermediği kaydedildi.