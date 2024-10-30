Dünyanın sayılı zenginlerinden olan Ratan Tata'dan köpeği Tito’ya dev miras

'ASLA KOVMAYIN'

Tata servetini, vakfına, kardeşi Jimmy Tata'ya, üvey kız kardeşleri Shireen ve Deanna Jejeebhoy ile ev çalışanlarına tahsis etti. Onlar arasında köpeği Tito'nun da bulunduğu öğrenildi. Ona da 110 milyon dolar bıraktığı ve sınırsız bakım şartı koyduğu belirtildi. Tata'nın mirasından sadece Tito değil, onun bakımını üstlenen uşak Konar Subbiah ve aşçısı Rajan Shaw da yararlanacak. Yakın arkadaşı Suhel Seth, bu mirasın sadece bir servet beyanı değil, aynı zamanda hayattayken kendisine destek olanlara bir minnettarlık ifadesi olduğunu belirtti. Bu arada Tata, Tata Group'un merkezindeki kapıcıları, sokak hayvanlarını asla kovmamaları için uyarmıştı.