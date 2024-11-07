Narin Güran cinayetinde duruşma salonunda neler oluyor? Korkunç itiraf: Parça parça dereye at

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, bugün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme Narin'in babası Arif Güran'ın 'müşteki', aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise 'tanık' sıfatıyla katılması için 'zorla getirme' kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da 'müşteki kurum' sıfatıyla duruşmaya davet edildi.

İddianamede tutuklu sanıklar için şu ifadelere yer verildi:"Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır.

İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir. 21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle şüphelilerin üzerlerine atılı 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur."

SANIKLAR YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazan mahkemenin talebi üzerine dün adliyenin çevresi bariyerlerle kapatıldı.

Adliyeye giriş tek noktadan gerçekleştirilirken, gelenler çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilip, üst aramalarının ardından içeri alınıyor. Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken, motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar, ifade vermeye başlayınca baba Arif Güran gözyaşları döküp ağladı.

İLK İTİRAF GELDİ! "NARİN BİZİ GÖRDÜ, BEN DE ÖLDÜRDÜM"

Nevzat Bahtiyar verdiği ifadede; "Amca Salim Güran bana dedi ki 'Anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin bizi gördü ve ben de öldürdüm' dedi" sözlerini kullandı.

"CESEDİ PARÇALAMAMI İSTEDİ"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar duruşmada, "Amca bana dedi ki anne ile cinsel ilişkiye girerken Narin gördü. Bu yüzden öldürdüğünü söyledi. Büyük ihtimal boğarak öldürdüler. Cesedi ahırdaki torbaya ben koydum. Amcası benden Narin'in cesedini parçalamamı istedi. Vicdanım el vermedi. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Narin evde cansız şekilde yatıyordu. Narin'i araca götürdüğümde annesi ağlıyordu." ifadelerini kullandı.

"AMCA SALİM BANA SİLAH ÇEKTİ"

Nevzat Bahtiyar ifadesinin devamında, "Amca Salim bana silah çekti. Beni ve ailemi tehdit etti. 'Oğlun Muhammed'in kafasına ve senin kafana sıkarım' dedi. Ben de korktum. Bana para teklif etti. Ben de cesedi aldım" dedi.

4 SANIK CİNAYET SAATİ AYNI EVDE

Öte yandan, Narin Güran cinayetinde 4 sanığın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre cinayet saati aynı evde oldukları tespit edilmişti.

İddianamede, şunlar yer almıştı:

"Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında tüm şüphelilerinin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması, zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

DURUŞMA ÖNCESİ AĞIZ BİRLİĞİ!

Ayrıca, ilk duruşma öncesi tutuklu ağabey Enes Güran görüntülü telefon aracılığıyla açıklamalarda bulunmuştu. Enes Güran, Narin'i öldürdüğüne dair somut bir delil olmadığını belirtti.

O GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Baba Arif Güran ise kızının itirafçı Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü bir kez daha yineledi ve tutuklu oğlu Enes'e nasihat verdiği görüntülere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Görüntülerle ilgili kendisini savunan Güran, "Oğlum iki aya yakındır cezaevinde ve suçsuz. Kardeşini kaybetmiş, tabii moral verecektim. Bunu da çok görmeyin" ifadelerini kullanmıştı.