COP29’daki “Sıfır Atık” standı yoğun ilgi gördü

İLETİŞİM Başkanlığı'nın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu "Sıfır Atık" temalı Türkiye standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. İklim değişikliği konularının konuşulduğu en önemli organizasyonlardan biri olan COP29, 169 ülkeden 72 bin kişinin katılımıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın COP29'un Yeşil Bölge'sinde "Sıfır Atık" temasıyla kurulan stantta ziyaretçilere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi anlatılıyor.

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Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının 3 boyutlu görsellerle, video, infografik ve kısa filmlerle gösterildiği, tasarımı ve görselliği ile dikkati çeken stant ziyaretçilerle dolup taşıyor. Dijital olarak gerçekleştirilen "Yeşil Türkiye Sergisi" ile Türkiye'nin yeşil zenginlikleri tanıtılıyor