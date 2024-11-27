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Haberler Yaşam Holding'in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

Holding'in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Holding'in yayın tarihi belli oldu. Heyecan uyandıran tanıtımlarına bir yenisini daha ekleyen Holding ilk bölümüyle 5 Aralık Perşembe akşamı atv'de başlıyor.

HABER MERKEZİ
Holding’in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek Limon Yapım imzalı, yapımcılığını Hayri Aslan'ın ve yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini izleyiciler ile buluşturacak.

Holding’in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor.

Holding’in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

DIŞARIDAN PIRILTILI GÖRÜLEN PLAZA DÜNYASI, İÇERDEN İSE EGOLARIN VE HIRSLARIN ÇARPIŞTIĞI BİR ARENA…

Kadınlar Dünya Serbest Dalış rekortmeni Aydan, aniden kendini bu dünyada ve yeni ailesinin içinde bulur. Onun gelmesi ile ailenin kirli geçmişi ve aile üyelerinin gerçek yüzleri ortaya çıkar.

Holding’in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

Ailede acımasız bir taht kavgası başlar. Aydan bu kavgada kendi değerleri ve aşkı ile ayakta kalacak mı, yoksa güç ve para onu da mı zehirleyecek?

Holding’in başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

"Holding"in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Filiz Taçbaş ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

Holding 5 Aralık Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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