Emine Erdoğan, Hatay’da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’ni açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğinde yaptırılan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışına Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Emine Erdoğan, engelli bireyler ve aileleriyle de bir araya gelerek onların yaşadıkları sorunları ve taleplerini dinledi. Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hatay'da depremin ardından uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımız için kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum. İlk günden bugüne yaralarının sarılmasında emek veren, bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."