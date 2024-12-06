ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2024 ALES/3 sonuç sorgulama

ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını sonuç açıklama sistemi üzerinde öğrenebilecek. ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2024 ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024-ALES/3: Sınav Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. Buna göre, 2024 yılında ALES'e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.