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ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2024 ALES/3 sonuç sorgulama

Merakla ve heyecanla beklenen ALES sınav sonuçları açıklandı. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyenlerin bekleyişleri sona erdi. ÖSYM ALES sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, 2024 ALES/3 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanıyor? Tüm detaylar...

HABER MERKEZİ
ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM 2024 ALES/3 sonuç sorgulama

ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarını sonuç açıklama sistemi üzerinde öğrenebilecek. ALES sınav puanı 5 yıl boyunca geçerli olacak. Peki; 2024 ALES sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar…

ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024-ALES/3: Sınav Sonuçları Açıklandı!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi 5 yıldır. Buna göre, 2024 yılında ALES'e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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