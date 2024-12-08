Gürcistan’da göstericilere polisten sert müdahale

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden gösterilerde polis ile göstericiler arasında arbede yaşanınca çevik kuvvet ekipleri eylemcilere müdahalede bulundu. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararına karşı başlatılan gösteriler 9. gününde sürüyor. Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde önceki gece bir kez daha toplanan binlerce kişi, Kobakhidze'nin kararına tepki göstermeye devam etti. Gece yarısında ise polis ile göstericiler arasında birkaç kez arbede yaşanınca olay yerine getirilen çevik kuvvet birlikleri göstericilere tazyikli su, biber gazı ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Binanın önünden geri çekilen eylemciler ise polise piroteknik ile taş, şişe ve farklı eşyalar atarak gösterilerine devam etti. Şota Rustaveli Caddesi'nde birkaç noktada ateş yakan göstericiler, yerel saatle 03.00 civarında polisin müdahalesi ile dağılarak caddeden çekildi.