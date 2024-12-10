Google’dan arıyoruz” yalanına karşı uyarı

Uzman Barış Bayram, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı işletmeleri bilinçli olmaları yönünde uyardı. Barış Bayram, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Google hiçbir zaman sizi arayarak ödeme talep etmez veya tehditkâr bir üslup kullanmaz. Bu aramalarda iddia edilen, harita kayıtlarının süresinin dolduğu gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Google harita kaydı tamamen ücretsizdir ve herhangi bir yenileme işlemine ihtiyaç duymaz" diye konuştu.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

BAYRAM, işletme sahiplerine şu uyarılarda bulundu: Google'dan aradığını iddia eden kişiler ödeme talep ediyorsa, dolandırıcılık girişimiyle karşı karşıyasınız. Kimseye ödeme yapmayın. Telefonunuza, e-postanıza veya mesajınıza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Şüpheli aramaları CİMER, BTK veya Tüketici Şikayet Platformu'na bildirerek yetkilileri bilgilendirin.

Bayram, dijital okuryazarlığı düşük olan küçük işletmelerin bu tür dolandırıcılıklardan daha fazla etkilendiğini ifade etti. Bayram, "KOBİ'lerin, Google haritalar ve dijital araçlar hakkında doğru bilgilendirilmesi kritik öneme sahip. Bu konuda profesyonel destek almaktan çekinmeyin" dedi.