Narin cinayetinde ‘Aile Meclisi’ sorgusu

Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın 26 Aralık'ta başlayan ikinci duruşmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmanın ilk gününde, kamera görüntüsü üzerinden tanıklar sorgulandı. 'Aile Meclisi' toplantısı olarak değerlendirilen bu kamera görüntüsü mahkemede izlendi. Söz konusu görüntüde kendisine tokat atılan çoban Ahmet Akgün, daha sonra kendisine saat hediye edildiğini anlattı. Görüntülerin sorulduğu baba Arif Güran, "Ahmet'in kamera görüntüsündeki açıda ben de vardım. Herhangi bir toplantıya gitmedik. Akşam vaktiydi yemeğe gittik. Ahmet'in konusu açıldı. Belki bir şey biliyordur diye çağırdık. Kızımın ise saat 18.00'e kadar köyün sınırları içinde olduğu sabittir. Ahmet ise o saatlere kadar hayvanların yanında olur. Kızı görmüş olabilir" ifadesini kullandı. Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da Narin'i öldürmediği iddiasını tekrarladı.

AĞABEYDEN TEHDİT

Tutuklu sanık ağabey Enes Güran dün savunma yaptı. Güran, "Nevzat'ın sadece bir sayfada ismi geçiyor. Nevzat ile ilgili bazı konularda şahitlerim var. Onlarla birlikte ileride anlatacağım, hepiniz şok olacaksınız anlatacaklarıma" dedi. Daha sonra Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Nevzat 'Fa' diyeyim sen anlarsın, kızından anlarsın" diyerek tehditkâr konuştu. Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili görülen davanın devamı ise bugün saat 10.00'da görülecek.