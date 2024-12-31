Doğru tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları nelerdir?

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Oyunun başında, her oyuncu kendisine bir kart seçer. Kartların üstünde 15 sayı vardır. Oyunculardan biri 1'den 99'a kadar olan taşların yer aldığı torbayı karıştırıp içinden rastgele bir taş seçer. Taşın olduğu numara, herhangi bir oyuncunun kartında varsa, taşı numaranın üstüne koyar.

Oyunun amacı herkesten önce karttaki numaraları tamamlamak ve tombala yapmaktır. Numaralar kartın üzerinde 3 sıra halinde yer alır. İlk sırayı tamamlayan 1. çinko, 2. sırayı tamamlayan 2. çinko yapar. Karttaki tüm numaraları tamamlamak ise tombala yapmak anlamına gelir. Çinko yapana da puan verilir ancak en yüksek puanı tombala yapan alır.