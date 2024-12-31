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Doğru tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları nelerdir?

İlk kez İngiltere'de oynanmaya başlanan tombala, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de en popüler oyunlardan biri. Peki en az 2 kişiyle oynanan tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi:

Doğru tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları nelerdir?

Tombala ilk çıktığı yıllarda sadece ihtiyaç sahiplerine yardım toplamak amacıyla oynanıyordu. 18. yüzyılda yardım kuruluşlarında ve derneklerde oynanan bu oyun, günümüzde ev ve köy kahveleri başta olmak üzere birçok yerde, tamamen eğlence amaçlı oynanmaktadır.

Doğru tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları nelerdir?

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Oyunun başında, her oyuncu kendisine bir kart seçer. Kartların üstünde 15 sayı vardır. Oyunculardan biri 1'den 99'a kadar olan taşların yer aldığı torbayı karıştırıp içinden rastgele bir taş seçer. Taşın olduğu numara, herhangi bir oyuncunun kartında varsa, taşı numaranın üstüne koyar.

Oyunun amacı herkesten önce karttaki numaraları tamamlamak ve tombala yapmaktır. Numaralar kartın üzerinde 3 sıra halinde yer alır. İlk sırayı tamamlayan 1. çinko, 2. sırayı tamamlayan 2. çinko yapar. Karttaki tüm numaraları tamamlamak ise tombala yapmak anlamına gelir. Çinko yapana da puan verilir ancak en yüksek puanı tombala yapan alır.

Doğru tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları nelerdir?

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Oyunun başında, her oyuncu kendisine bir kart seçer. Kartların üstünde 15 sayı vardır. Oyunculardan biri 1'den 99'a kadar olan taşların yer aldığı torbayı karıştırıp içinden rastgele bir taş seçer. Taşın olduğu numara, herhangi bir oyuncunun kartında varsa, taşı numaranın üstüne koyar.

Oyunun amacı herkesten önce karttaki numaraları tamamlamak ve tombala yapmaktır. Numaralar kartın üzerinde 3 sıra halinde yer alır. İlk sırayı tamamlayan 1. çinko, 2. sırayı tamamlayan 2. çinko yapar. Karttaki tüm numaraları tamamlamak ise tombala yapmak anlamına gelir. Çinko yapana da puan verilir ancak en yüksek puanı tombala yapan alır.

Doğru tombala nasıl oynanır? Tombala oyunun kuralları nelerdir?

TOMBALA NASIL KAZANILIR?

Tombala oyununda 1. ve 2. çinko yapmak oyuncuya puan kazandırır. Ancak eli kazanmak için karttaki tüm numaraları tamamlamak gerekir. Oyun bittiğinde oyuncuların puanları toplanır ve en yüksek puanı alan, oyunu kazanır.

TOMBALA OYUNUNDA KAÇ TANE KART VAR?

Tombala oyununda genellikle 24 tane kart olur. Ancak son yıllarda 30 ya da 35 tane karttan oluşan tombala setleri de satışa çıkarılıyor.

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