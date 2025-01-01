20254 Regaip Kandili ne zaman?

Rahmet ve bereket gecesi olarak anılan Regaip Kandili'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. Mübarek üç ayların başlamasının ardından Regaip Kandili tarihi de araştırılıyor. Peki 2025 Regaip Kandili ne zaman? İşte yanıtı...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)