Arabeskin ustasına veda...

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede perşembe akşamı yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi, uçakla İstanbul'a götürüldü.

SEVENLERİ GELDİ

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri, hastane önüne geldi. Kimileri hastane önünde park ettikleri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü, kimileri de Kur'an-ı Kerim okudu. Hastane önünde toplanan kalabalık, 'Ferdi baba' diye bağırarak, Ferdi Tayfur'un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Öte yandan Tayfur'un cenazesi, bugün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninin ardından ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'ne götürülecek. Cenaze, Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan ilk mesaj geldi. "Çok üzgünüm' Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır, "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" dedi.