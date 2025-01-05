Ferdi babaya son veda

TÜRKİYE'DE arabesk müzik denince adı en önde gelen Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yoğunluktan izdihamın yaşandığı cenaze törenine 'O benim kardeşimdi' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, sanat camiasından İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan gibi önemli isimler de katıldı. Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak olan büyük oğlu Timur Turanbayburt ise fenalaştı. Durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

İZDİHAM ENDİŞESİYLE DEĞİŞTİ

USTA ismine son veda programında, yoğun katılım beklentisi ve izdiham endişesiyle değişikliğe gidildi. Sanatçının cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı. Ancak yoğun katılım nedeniyle cenaze namazının kılınacağı cami değişti. Ferdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yoğun katılım sebebi ile Sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı, anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacaktır" dedi. Öncesinde AKM'de düzenlenen törende Tayfur'un hayatı anlatıldı, hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda ederken gözyaşlarını tutamadı.

GERGİNLİK YAŞANDI

CENAZE töreninde Ferdi Tayfur'un aile bireyleri ile ünlü sanatçının vefatından önce arasının bozuk olduğu kızı Tuğçe Tayfur arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Cami avlusundaki tabutun başına gelen Tuğçe Tayfur ile eski eşi, sinema sanatçısı Necla Nazır'ın tabutun başına geldiği dakikalarda yuhalama sesi yükseldi. Ünlü sanatçının yeğeni ve menajeri olan Şirin Gözalıcı'nın da Tuğçe Tayfur'a bağırdığı görüldü. O anlarda aile bireyleri "Burada yapmayın" diyerek gerginliğin büyümesini engellemeye çalıştı. Tuğçe Tayfur'un vefat haberinden sonra iğnelerle ayakta durduğu öğrenildi. 5 çocuğu bulunan Ferdi Tayfur'un Zeliha Turanbayburt'tan Tuğba ve Funda isimli iki kızı var. Tayfur'un, daha önce Timur Turanbayburt adında bir oğlu olmuştu. Necla Nazır ile ilişkisinden Tuğçe Tayfur doğdu. Habibe Ümyanı Demir'den ise Ferdi Taha Tayfur adında bir oğlu var.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

FERDİ Tayfur'a son görevini yerine getirmek için gelen İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı. Tatlıses, Tayfur'un küçük oğlu Taha'yı görünce sarıldı. İbrahim Tatlıses sonrasında yaptığı açıklamada, "Arabeskin prensini kaybettik. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok ekmeğini yedik. Programına geldi reytingler tavan yaptı" derken gözyaşlarına boğuldu. Yakın arkadaşı Orhan Gencebay ise "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Bizim aramızı açmak için bir dolu yalanlar söylemişlerdi. Son ana kadar haberini yeğeninden aldım. Çok iyi bir dosttuk, çok iyi bir kardeştik. Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalade yaptı" ifadelerini kullandı.

"HAYATTA İKİ AÇLIĞI VARDI"

FERDİ Tayfur'un yakın dostu Ahmet Selçuk İlkan, usta sanatçının son günlerini anlattı. İlkan yaptığı açıklamada, "Hayatta iki açlığı vardı. Ferdiciğim derdi ki babam olsaydı babam diyebilseydim ve bir öğretmenim olsaydı öğretmenim diye seslenebilseydim. Çünkü hiç okula gitmemişti. Yıllar sonrasında bütün sevenlerine öğretmen oldu bütün sevenlerinin Ferdi babası oldu. Ferdi Tayfur Kültür sanat müzesi yapılıyordu. İsterdi ki o kurdeleyi kessin" ifadelerini kullandı. İlkan,ilk Gülhane konserinin unutulmaz anılardan biri olduğuna değindi., Cenazeye katılan Nuri Alço da "Çok büyük bir insanı kaybettik" dedi.