Savcıyı makamında tehdit etmişti! Yenidoğan Çete üyesinin ifadesi ortaya çıktı

112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 18 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekenin detaylarına ulaşıldı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, yargılaması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen "yenidoğan çetesi"ne yönelik ana dosyadaki tıbbi uzman mütalaası, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu, alınan ifadeler ve tapelerde isimleri geçen ancak açılan kamu davasında yer almayan bir kısım şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.



Fezlekede, bu doğrultuda 17 şüphelinin tespit edildiği, ayrıca bu dosya kapsamında suç örgütüyle birlikte hareket edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla şüpheli Mustafa Kemal Zengin hakkında resen soruşturma başlatılarak, dosyaya dahil edildiği anlatıldı.

SAVCIYA TEHDİT SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Hazırlanan fezlekede, şüpheli Mustafa Kemal Zengin'in cumhuriyet savcısı Yavuz Engin ile makamında, ana dosyada sanık olan Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu belirtildi.



HTS kayıtlarına göre Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastanesi mesul müdürü olan ve ana dosyadaki sanıkların arasında yer alan Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, yine savcının yanına birlikte gittiği şüpheli avukat Aylin Arslantatar ile 1320 kez, tahliye ettirilmek istenilen örgüt üyesi Toptemel'in üvey babası Yavuz Çelik ile ise 110 kez konuştuğu ifade edildi.