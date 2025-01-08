Benim cenazem Ferdi Tayfur’unki gibi olmasın

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, vasiyetini açıkladı. Ferdi Tayfur'un cenazesinde Tayfur'un yakınları arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Muhtar, eski eşi Deniz Uğur'un cenaze törenine katılmamasını vasiyet etti. Reha Muhtar, 19 Ağustos'ta Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düşerek, hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü televizyoncuya ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yapmış, 20 Ağustos'ta bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilmişti. Hayati tehlikeyi atlatan Muhtar, geçtiğimiz Ekim ayında hastaneden taburcu edilmişti.

'HER ŞEYİMİ ELİMDEN ALDILAR'

Taburcu olduktan sonra röportaj veren Muhtar, "Sağlık hayatta en önemli şey. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı, buna çocuklarım da dahil" demişti. Reha Muhtar hastanedeyken eski hayat arkadaşı Deniz Uğur, Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın, oğulları Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmişti.

Deniz Uğur

Poyraz, "Ben kaçırılmadım" dedikten sonra Uğur özür dilemiş ve yanlış anlaşılmaların giderildiğini belirtmişti. Oyuncu Deniz Uğur, Poyraz'ın artık kızı Mina ile kendisinde kaldığını söylemişti.

'ÇOCUĞUMU NİLÜFER VERDİ'

Yaşanan bu olaylarla ilgili Reha Muhtar, "Nilüfer Hanım ne yaptı çocuğuma bilmiyorum. Her şeyi öğreneceğiz, sonrasında açıklayacağız. İletişimlerim sonucu çocuğumu karşı tarafa verenin Nilüfer Hanım olduğu görülüyor. Çocuklarım Poyraz ve Mina ile görüşemiyorum. Sadece okullarının önünde buluşabiliyorum. Her şey elimden alındı" açıklamasını yapmıştı.

'SEVENLERİME VASİYETİMDİR'

REHA Muhtar, son olarak Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra aile arasında yaşanan anlaşmazlıkları görünce vasiyetini açıkladı. Ünlü isim, "Sevenlerime vasiyetimdir; Deniz Uğur, cenazeme gelmesin. Ferdi Tayfur'un başına gelenler, benim cenazemde yaşanmasın" mesajını paylaştı. Muhtar, bir diğer paylaşımında ise oğlu Poyraz'ın fotoğrafına yer verip, "Beyin kanaması geçirirken Deniz Uğur'un kaçırdığı Poyraz'ı görebilmem için aracılar benden 900 bin TL para istediler" açıklamasını yaptı.