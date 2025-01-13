Ünlülerin evleri alevlere teslim

ABD, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 16'ya yükseldi.

13 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıklayan Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise kayıpların yangınlarla ilgili olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını açıkladı. 22 bin 660 dönümlük alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 15 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların da devam ettiği bildirildi.

EVLERİ BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Bu yapılardan bazıları da Türkiye'nin ünlü isimlerine ait. Yatırım ve kullanım amacıyla bölgeden gayrimenkul alan Türk ünlülerin evleri de yangından nasibini aldı.

Ali Koç, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Tolgahan Sayışman, Beren Saat ve Kenan Doğulu gibi isimlerin Los Angeles'teki evleri yangınlarla küle döndü.

GAZZE'DE SOYKIRIMI SAVUNAN AKTÖR DE EVİNİ KAYBETTİ

GAZZE'DE İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını savunarak sosyal medyada "Ateşkes yok, uzlaşma yok, affetmek yok, hepsini öldürün" ifadelerini kullanan ABD'li aktör James Woods, Kaliforniya'da çıkan büyük bir yangında evini kaybetti. Sivillerin katledilmesini destekleyen aktör, konu kendi evine gelince canlı yayına bağlanarak yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

James Woods, "Arabamı terk etmek zorunda kaldım. Aman Allah'ım dedim, burada tepede kaldık. Buradan yürümek zorunda mıyız? Ben 77 yaşındayım, bu dik yokuşu çıkamam, bu benim için Everest dağı gibi. Tüm yollar kapandı, burada mahsur kaldık" dedi.