‘Renkli karakterler göreceksiniz’

Nazlı Heptürk'ün yapımcılığını üstlendiği, Kardelenler dizisinin başarılı oyuncularından Ahu Yağtu, atv'de izleyiciyle buluşacak yeni dizisi ve canlandıracağı karakter hakkında açıklamalarda bulundu. Yağtu, "Kardelenler de izleyici çok renkli karakterler görecek. Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edecekler" dedi.

'KİMSEDEN ESİNLENMEDİM'

Yağtu, karakterinin cazip yönlerini ise şöyle paylaştı; "İyi ya da kötü diyebileceğim bir karakter olmadı Menekşe. Değişik yönleri olan gizemini koruyan, eğlenceli bir o kadar da her şeyi bekleyebileceğiniz bir karakter." Karakterine yönelik çalışmaları ve setteki ortam ile ilgili ise şunları paylaştı; "Menekşe ile benzer yönlerim hem var, hem hiç yok. O bağı yeni bölümler geldikçe daha güçlü kurabiliyorsunuz. Şimdilik ana hatalarıyla tanıyacağız Menekşe'yi. İleride sürprizlere açık olun! Okuma provalarında çok sıcak bir tanışıklık yaşadık. Bazılarımız daha önceden birbirini tanıyordu. Bu tabii ki ciddi bir konfor alanı yaratıyor. Karakterim şahsına münhasır bir karakter kimseden esinlenmedim. Hepimiz heyecanla yayın gününü bekliyoruz."

KARDELENLER 2 ŞUBAT PAZAR AKŞAMI ATV'DE!

DİZİNİN, aile içinde yaşanan her türlü ilişki biçimi ve iletişimini konu aldığını söyleyen Yağtu, "Birbirinden renkli karakterleriyle ön plana çıkan bir proje bu. Seyirciler dizide zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edecekler" dedi.