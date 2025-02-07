Pınar Gültekin cinayetindeki karar tepki çekmişti! Haksız tahrik indiriminde yeni düzenleme

Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak. Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.

KADIN CİNAYETLERİ AĞIRLIKLI

Pınar Gültekin, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere kadın cinayetlerinin önemli bölümünde uygulanan haksız tahrik indimi kamuoyunda adeta infial yarattı. Sadece kadın cinayetleri değil, restoranda öğretim görevlisini öldüren, metroda "yan baktı" diyerek vatandaşları bıçaklayan birçok suçlu haksız tahrikten yararlanıp kısa sürece cezaevinde kalıp kurtulabiliyor.