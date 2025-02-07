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Haberler Yaşam Pınar Gültekin cinayetindeki karar tepki çekmişti! Haksız tahrik indiriminde yeni düzenleme

Pınar Gültekin cinayetindeki karar tepki çekmişti! Haksız tahrik indiriminde yeni düzenleme

Muğla'da canavarca hisle öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti başta olmak üzere birçok cinayet için uygulanan ve vicdanları sızlatan haksız tahrik indiriminde yeni düzenlemeye gidiliyor. Hazırlıkları devam eden ve adaletsizlik algısı yaratacak uygulamalara son vermeyi planlayan yargı paketine bu konuda da bir madde eklenmesi gündeme geldi.

ZÜBEYDE YALÇIN

Giriş Tarihi:

Pınar Gültekin cinayetindeki karar tepki çekmişti! Haksız tahrik indiriminde yeni düzenleme

Toplumda adaletsizlik algısı yaratabilecek uygulamalara son vermek için hazırlanan yargı paketinde çok önemli bir düzenleme daha yer alacak. Pınar Gültekin davasında olduğu gibi bir çok kadın cinayetinde suçlunun üç-beş yıl yatıp çıkmasına neden olan haksız tahrik indiriminde ceza süreleri arttırılacak.

KADIN CİNAYETLERİ AĞIRLIKLI
Pınar Gültekin, Ayşe Tuba Arslan başta olmak üzere kadın cinayetlerinin önemli bölümünde uygulanan haksız tahrik indimi kamuoyunda adeta infial yarattı. Sadece kadın cinayetleri değil, restoranda öğretim görevlisini öldüren, metroda "yan baktı" diyerek vatandaşları bıçaklayan birçok suçlu haksız tahrikten yararlanıp kısa sürece cezaevinde kalıp kurtulabiliyor.

Pınar Gültekin cinayetindeki karar tepki çekmişti! Haksız tahrik indiriminde yeni düzenleme

YENİ DÜZENLEME
Adalet Bakanlığı ve AK Parti grubu tarafından çalışmaları devam eden yargı paketi kapsamında haksız tahrik uygulaması da gündeme geldi. Paket yasalaştığında suçlu haksız tahrikten yararlansa bile daha uzun süre cezaevinde kalacak.

İŞTE YENİ MADDE
Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi "Haksız tahrik altında suç işleyen kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 18 yıldan 24 yıla ve müebbet hapis cezası yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir" hükmünü içeriyor. Yargı paketinde yer alacak düzenlemeye göre ise müebbet hapis cezasını gerektiren bir suçu, haksız tahrik altında işleyene verilecek cezanın alt sınırı 12 yıldan 16 yıla, üst sınır da 18 yıldan 22 yıla çıkartılacak.

Pınar Gültekin cinayetindeki karar tepki çekmişti! Haksız tahrik indiriminde yeni düzenleme

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında ise alt sınır 18 yıldan 22 yıla, üst sınır 24 yıldan 30 yıla yükseltilecek. Böylece cezaevinde kalma süreleri artmış olacak.

İYİ HAL İNDİRİMİ DE KALKIYOR
Yargı paketi kapsamında kamu vicdanını yaralayan iyi hal uygulamasının kaldırılması planlanıyor. Haksız tahrik indirimine ile ilgili yapılacak düzenleme ile cezalar uyumlu hale de gelmiş olacak.

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