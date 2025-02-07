Şubat depremlerinin üzerinden iki yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli ilk deprem 65, ikincisi 45 saniye sürerken, Türkiye'nin 11 ilinde 53 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, 110 bine yakın kişi de yaralandı. Tüm Türkiye'nin tek yürek halinde yardıma koştuğu deprem bölgesinde yitirilen canlar, sadece geride kalan yakınları tarafından değil, yine tüm yurttaşlarca acıyla, özlemle anıldı.

Sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleri de 6 Şubat depreminin yıl dönümünde üzüntülerini dile getirerek, hayatını kaybedenleri andı.

İŞTE O MESAJLAR

HÜLYA KOÇYİĞİT: "Tarihe unutulmaz bir acının yazıldığı, 6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Bu acı felakette kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hepimize sabır diliyorum."

HAMDİ ALKAN: "Başta memleketim Antakya ve büyük felaketi yaşayan şehirlerimizdeki tüm kayıpları saygı ile anıyorum."

BENNU YILDIRIMLAR: "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

NURGÜL YEŞİLÇAY "Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat Depremi'nde kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz."

MİNE TUGAY: "6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz..."

YASEMİN ÖZİLHAN: "Bu gece gökyüzünde yıldızlar değil, sevdiklerimiz var."

DOĞA RUTKAY: "Hiç unutamadım. Acısı hâlâ taze. Nurlar içinde yatsınlar. Giden onlarca can, geride kalan onlarca can... Sözcükler yetersiz."