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Haberler Yaşam Kadın Kongresi'nin dördüncüsü başlıyor

Kadın Kongresi'nin dördüncüsü başlıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kadın Kongresi’nin dördüncüsü başlıyor
1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi öncesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talebiyle ilki düzenlenen İzmir Kadın Kongresi'nin dördüncüsü, 18-19 Şubat tarihlerinde 'Kadın ve İktisat: Güçlü Kadınlarla Güçlü Ekonomi' temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. Kadınlar Kongresi'nin bu yıl dördüncüsünü organize ettiklerini ifade eden BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, 100 yıl sonra tekrar yapılmaya başlanan Kadınlar Kongresi'ni gelenekselleştirme yolunda olduklarını söyledi.
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