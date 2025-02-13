Tereyağının sahtesi nasıl anlaşılır? Yıllardır yanlış biliyormuşuz!

Vücuda katkıları ve faydaları saymakla bitmeyecek tereyağının sahtesini üretip piyasaya sürdüler.Peki, tereyağı alırken gerçek olup olmadığını nasıl anlarız?

Aldığınız tereyağı hakkında kuşkularınız varsa, tereyağından küçük bir parça alıp sıcak suya atın. Gerçek tereyağı tek parçada ufalarak erir, eğer parçalara ayrılarak eriyorsa o tereyağı değil margarindir.

Gerçek tereyağını, mutfağınızda oda sıcaklığında bıraktığınızda asla tamamen erimez sadece yumuşar. Ne kadar yumuşarsa yumuşasın şeklini de bozmaz. Eğer bir müddet sonra su gibi erimişse gerçek değildir.

Gerçek tereyağını dolaptan çıkarır çıkarmaz bıçakla kestiğinizde zorlanabilirsiniz bu normaldir, ancak sadece bıçak darbesi alan yerler kesilmeli (parçalanmalı). Eğer yağın bütünü bir taş gibi çatlıyorsa katkılı bir yağ olduğunu gösterir.

Sarı olan tereyağları gerçektir, beyazlar ise sahtedir gibi bir algıya kapılmayın! Tereyağının rengi yağ yapımında kullanılan hayvanın sütüyle alakalıdır.

Tereyağını tavada erittiğinizde göz göz olmuyor ve köpürmüyorsa kesinlikle sahtedir, ve sakın tüketmeyin.

Doğal ve organik bir tereyağı tavada kızdırılınca köpürür. Köpürmesinin nedeni tereyağının içerisinde bulunan suyun yoğunluk farkından dolayı yukarı çıkmasıdır.

Tereyağının oda sıcaklığında beklerken tam anlamıyla erimeyeceğini söylemiştik, ancak eridiği kısımların da kontrolü çok önemli. Erirken kendisinden daha farklı renkte (daha koyu sarı) eriyorsa, bu yağda boya kullanılmış ve sahtedir.

Gerçek ve doğal tereyağlarının fiyatları oldukça yüksektir, alırken bu bilgiyi de göz önünde bulundurun.