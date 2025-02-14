Robotlar otomobillerle el ele yetenek kazanacak

YAPAY zekâ etkileşim ekosistemi yeniden tanımlanıyor. Dünya genelindeki teknoloji devleri AI hesaplama alanında hakimiyet kurmak için yarışırken, robotlar ve otomobiller üretici yapay zeka kullanarak yeteneklerini artırıyor. Chery Aimoga robotik Ar-Ge ekibi, bu eğilimi fark ederek hızla DeepSeek ile teknik bir ortaklık için el sıkıştı. Söz konusu iş birliği, Aimoga robotlarının ses etkileşim becerilerini geliştirmek için DeepSeek'in gelişmiş yapay zekâ modellerinden yararlanmayı amaçlıyor. Bu girişim, Chery'nin akıllı yenilikçi çözümlerde bir diğer önemli kilometre taşını temsil ediyor ve Lion Intelligent Cockpit Large Model'in başarısını esas alıyor. Ayrıca Chery'nin AI gelişmelerini benimsemedeki keskin öngörüsünü ve hızlı uygulamasını da gözler önüne seriyor. Bu da şirketin AI teknolojisine yaptığı 15 yıllık stratejik yatırımın bir kanıtı niteliğinde. Chery Aimoga robotik ekibi eğitim maliyetleri sadece 5,57 milyon dolar olan DeepSeek'in temel avantajını kullanmak için hemen kolları sıvadı.

ETKİLEŞİM SİSTEMLERİ

NVIDIA H800 yongalarıyla desteklenen DeepSeek, MIT açık kaynak protokolü altında model ağırlıkları ve eğitim günlüklerinde tam şeffaflık sunuyor. Bu uygun maliyetli ve açık yaklaşım, Chery'nin herkesin yararına teknoloji' Ar-Ge felsefesiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Chery Aimoga robotları, DeepSeekin V2, V3 ve R1 açık kaynaklı modellerini robot bulut platformlarına zaten entegre etti. Bu modeller, Chery 4S mağaza pazarlama robotları için etkileşim sistemlerini besliyor. Chery robot donanımının gerçek yaşam testlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Chery Aimoga Ar-Ge ekibi, DeepSeek ve daha geniş alanlardaki diğer önde gelen akıllı işletmelerle iş birliğini daha da derinleştirme konusundaki heyecanlarını dile getirdi. Amaçları, robotik uygulamaların sınırlarını sürekli olarak zorlamak ve yenilikçi çözümler için yeni olanakların kilidini açmak. 15 yıllık planlama Chery'nin yapay zekâ DNA'sını oluşturdu! Şirket, yapay zekâ alanına adım attığı 2010 yılından bu yana, Baidu ve iFlytek gibi sektör liderleriyle iş birliği yaparak akıllı, stratejik iş birlikleri ile bağlantılı bir teknoloji tabanını inşa etti. 2018 yılındaki CheryLion lansmanı yapay zekâ alanına tam girişi simgeliyor. Chery, 2020 yılında insansı robotlar için özel bir Ar-Ge programı başlattı. Bu programın yansıması olarak 2023 yılında robot markası Aimogo ve kendi geliştirdiği robotlar ve robotik köpeklerin küresel lansmanı gerçekleşti. Marka, 2024 yılında 100 milyon RMB yatırımla Aimoga robotları için seri üretim planını açıkladı. Chery son 15 yılda, Ar-Ge'den seri üretime ve dağıtıma sürekli olarak kendini geliştirdi. Bu güçlü gelişim, yapay zekâ yenilikçisi olarak konumunu güçlendirdi.