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MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı! 2025 ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (MSÜ) katılacak olanlar sınava ilişkin detayları araştırıyor. MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 MSÜ sınavı ne zaman? ÖSYM MSÜ sınavı hangi gün? İşte detaylar ve sınav giriş belgesi alma ekranı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı! 2025 ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? 2025 MSÜ sınavı ne zaman? soruları araştırılıyor. Sınava katılacak olan adaylar sınava gireceği adresi şimdiden araştırıyor. İşte 2025 MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı...

MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı! 2025 ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2025 MSÜ sınavı bu hafta sonu uygulanacak. Sınav 23 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı! 2025 ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA EKRANI

MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı! 2025 ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek, Kaymakamlık Sınavı'nda ise 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart'ta, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

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