ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 182'nci bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Osman Bey, Bala Hatun'un tülbendini ağaçlarında bulmuş, bu da içinde büyük bir umut ışığı yakmıştır. Hem gördüğü rüya hem de Bala Hatun'un yanından hiç ayırmadığı tülbendin ağaçta olması Osman Bey için mucizevi bir işarettir.

Osman Bey Bala Hatun'un yaşayıp yaşamadığına emin olmak için evvela Begüm Hatun'u ele geçirmelidir. Osman Bey Begüm Hatun'u ele geçirmek için nasıl bir plan yapacaktır? Sofia, Bala Hatun'u esir tutarak ona eziyet etmeye devam eder. Öte yandan Sofia'nın Bala'ya anlattıklarını duyan Halime, Sofia ile yüzleşir. Poena, Bala ve Osman'ın kızı olduğunu öğrenecek midir?