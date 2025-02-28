Türk Telekom’dan AKM’de erişilebilir sanat deneyimi

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme vizyonuyla "Türkiye'ye Değer" projeler geliştirmeye devam ediyor. Herkes için erişilebilir bir yaşam amacıyla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Türk Telekom, geçtiğimiz yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle başlattığı 'Erişilebilir Tiyatro' projesini Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sürdürüyor. Görme ve işitme engelli sanatseverler için engelleri aşan bir sanat deneyimi sunan proje kapsamında son olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi iş birliğiyle koreografik sahne kantatı 'Carmina Burana' görme engelli sanatseverlerle buluştu. Türk Telekom, teknolojinin sağladığı imkanları 'Türkiye'ye Değer' çatısı altında iyilik ve faydaya dönüştürmek için kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor.

TÜRKİYE'YE DEĞER ÇATISI

Görme ve işitme engelli sanatseverler için hayata geçirdiği 'Erişilebilir Tiyatro' projesi kapsamında birçok Devlet Tiyatrosu oyununu erişilebilir kılan Türk Telekom, son olarak enstrüman eşliğinde söylenen ve birden fazla bölüm içeren koreografik sahne kantatı Carmina Burana'yı görme engelli sanatseverlerin beğenisine sundu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin AKM'de sahneye taşıdığı etkinlik, sesli betimleme uygulaması ile görme engelli sanatseverlere erişilebilir bir deneyim yaşattı.