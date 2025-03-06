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Haberler Yaşam Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının iftarına katıldı

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının iftarına katıldı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir." ifadelerini kullandı.

AA

Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının iftarına katıldı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde değerli yol arkadaşlarıyla "Kardeşlik Yüzyılı" iftar programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Emine Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığının iftarına katıldı

Anadolu kadınının emeğiyle üreten, yüreğiyle büyüten, iradesiyle yön veren bir medeniyetin taşıyıcısı olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu kadını, vatanına sadakatle bağlı, ailesine sevgiyle kol kanat geren, toplumun her alanında fedakarca mücadele eden bir kahraman. Kadınlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini şekillendiren en büyük güçlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki güçlü kadın, 'güçlü toplum', 'güçlü Türkiye' demektir. Nice bereketli sofralarda, aynı inanç ve kararlılıkla bir araya gelmek dileğiyle."

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