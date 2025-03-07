4 gündür aranan Ece ormanda sağ bulundu

Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, sarp ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten ekipler Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu. Uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi. Hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in, buna ilişkin tedavisinin iyiye gittiği belirtildi. Tedavisi sırasında bir süre kalbi duran Gürel'in, yeniden hayata döndüğü öğrenildi. Entübe edilen Gürel'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Gürel ile eşyalarının bulunduğu yer arasında 2 kilometre mesafe olduğu tespit edildi.