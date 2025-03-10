Melekler, Kadir Gecesi ve Ramazan

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca atv'de canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. 8 Mart'ta yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı yine izleyicilerle dolup taştı.

'NURANİ VARLIKLARDIR'

CANLI yayın konuklarından Hürriyet Yılmaz "Melekler ne tür varlıklardır?" diye sordu.

Hatipoğlu, 'Melekler Allah'ın emriyle çoğalan, nurani varlıklardır. Nur'dan yaratılmışlardır. Bizler gibi etten ve kemikten değillerdir. Ama istediklerinde et ve kemiğe bürünebilirler. Yemezler, içmezler, tartışmazlar sadece hikmeti öğrenmek için soru sorarlar. Talimatla verilen işleri yapar isyan etmezler. Cinsiyetleri yoktur. Esas şekillerinde kanatlıdırlar ve kanatlarında Allah'ın isimleri yazar. Meleklerin sayısı insanlardan ve cinlerden fazldır ama sayısını da yalnızca Allah bilir. Peygamberimiz Miraç'taki gününü anlatırken der ki, kıyamda duran melekler vardı sayılarının sonu yoktu. Her kişiye bağlı insanları kazadan beladan koruyan melekler vardır. Onun dışında dört önemli melek vardır; Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail. Cebrail yeryüzüne önemli olaylarda iner, mutlaka indiği bir gün de vardır o da Kadir gecesidir" yanıtını verdi.