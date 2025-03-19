Instagram, Twitter ve Youtube çöktü mü? 19 Mart sosyal medya platformlarında erişim problemi yaşanıyor!

Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren erişim sorunu problemi yaşanıyor. Kullanıcılar 'Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene'gibi uyarılarla karşı karşıya kalıyor. Peki, Instagram, Twitter ve Youtube çöktü mü? 19 Mart sosyal medya platformu erişim sorunu düzeldi mi? İşte, detaylar...
INSTAGRAM, YOUTUBE, TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram, Twitter ve YouTube'da hata tespit raporuna göre saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor.
19 Mart sosyal medya platformunda yaşanan erişim problemine dair bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar zaman zaman akış yenilemeye çalışarak problemin düzelip düzelmediğini kontrol ediyor.