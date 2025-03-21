SON DAKİKA: Aydın'daki rezalet olaya böyle sitem etti: Anne ne yaptın!

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığında haksız şekilde reçete edildiği tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aydın ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

REÇETE VURGUNCULARI YAKALANDI Yapılan operasyonda Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreterler Ayşe Betül K. (42) ve Ayşe Sümer E. (35) ile Koçarlı Devlet Hastanesi'nde röntgen teknisyeni Yılmaz G. (52) yakalandı.