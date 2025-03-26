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atv dizileri yabancı izleyiciyle buluşuyor

Uluslararası pazarlarda güçlü bir varlığa sahip olan atv, kültürel sınırları aşan kaliteli içerikler sunmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi: Gazete

atv dizileri yabancı izleyiciyle buluşuyor

KALİTEDEN ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. atv Distribution, büyük ilgi toplayan dizileri Safir ve Ateş Kuşları için Letonya ve Litvanya'da yeni bir satış anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma, atv'nin uluslararası ölçekteki varlığını genişleterek Letonya ve Litvanya'daki izleyicilerle etkileyici Türk hikâyelerini buluşturuyor.

atv dizileri yabancı izleyiciyle buluşuyor

2024 yılının Kasım ayında Uluslararası Emmy Ödüllerinde aday olan Safir, sırlar, aşk ve ihanetle sarsılan bir ailenin dramatik yolculuğunu konu alıyor.

Ateş Kuşları, terk edilmiş bir bebeği büyüten beş arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Umut, dostluk ve hayatta kalma temalarını işleyen dizi, izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakıyor.

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