Saraçhane eylemleri bitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada, Saraçhane'de yapılan eylemlerin sona erdiğini söyledi. Saraçhane'deki kalabalığa seslenen Özel, "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek" dedi. Özel, cumartesi günü İstanbul'da bir miting yapacaklarını dile getirdi.

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında dün Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi yapıldı. Seçimde CHP'den 176 üye, AK Parti'den 122 üye, MHP'den 6 üye, BBP'den 2 üye ve 1 üye de bağımsız olarak oy kullandı. Seçim 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 3'üncü tura kaldı. 3'üncü turda Nuri Aslan 177 oy ile seçilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili oldu. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde ise, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi Başkanvekili seçildi.