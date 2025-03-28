Polat çiftinin lüks araçları satışa çıkıyor

GÜNDEMDEN düşmeyen fenomen çift Dilan ve Engin Polat'ın lüks araçları satışa çıkıyor. TMSF'nin açıklamalarına göre Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

Dilan ve Engin Polat

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor. İhale 22 Nisan saat 10.00'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek.