Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı. Tayanç Ayaydın "Bizans Komutanı Claudius" karakterine hayat verirken; Sinan Tuzcu ise "Moğol Elçisi Kuçar" olarak seyirci karşısına çıkacak.

DAMGA VURACAK

Şahin Çelik "Türkmen Beyi Koca Bey"; Onur Ayçelik ise bir başka "Türkmen Beyi Hasan Alp"i canlandıracak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', edecek. İlgiyle izlenen dizinin 186. Bölümünde Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete luş karak- atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam geçirerek büyük bir saldırı planlar. Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için ferlerle maya yor. lik oyunmaya kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışmaktadır. Ancak ağır yaralı olan Rahibe gözlerini açıp gerçekleri anlatacak kadar güçlü bir durumda değildir.