  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!

TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde tır, otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada,1 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara yönündeki ulaşım, 1 saat sonra normale döndü.

DHA

Giriş Tarihi:

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası!

Kaza, saat 10.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze İlçesi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Arıza nedeniyle yol kenarında duran 34 FED 911 plakalı otomobile, M.D. idaresindeki 77 AK 896 plakalı ceviz yüklü kamyonet çarptı. Arkadan gelen TIR ve kamyonet de kazaya karıştı

TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası!

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, ceviz yüklü kamyonetin sürücüsü M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralının ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara yönündeki ulaşım, 1 saatlik çalışmayla araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA