Adana’da hijyen kurallarına uymayan fenomen dönercinin standı kaldırıldı! Bakan Yumaklı’dan net mesaj: Kimsenin gözyaşına bakmayacağız

HİNDİSTAN BENZETMESİ

Öte yandan, işletmeci Salih Gülağacı, 13'üncü Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açtığı stantta hazırladığı döner sosuna süt döktü. Karnavala katılanlara da süt dağıtan Salih Gülağacı, çok sayıda paket sütün vatandaşlar tarafından kazana döküldüğü anları cep telefonuyla görüntüleyip paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntülere, 'Hindistan sokak lezzetleri' benzetmesi yaptı. Yetkililer, işletmecinin karnaval standında da gerekli hijyen kurallarına uymadığını belirleyerek standın kaldırılmasına karar verdi. Zabıta ekipleri, çevik kuvvet polisinin aldığı güvenlik önlemi eşliğinde standı kaldırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Gülağacı, "Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. 12 bin kişiye karnavalda yemek yedirdim. Zarar gören varsa buyursun, benim boynum devletime de vatanıma da kıldan incedir" diye konuştu.