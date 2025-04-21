Boşanmalarda emsal karar olacak: Mal paylaşımında bağış iradesi şartı

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, bir davada yapılan istinaf başvurusunu değerlendirerek önemli bir karara imza attı. Mahkeme, istinaf itirazlarını inceleyerek, bu itirazların yerinde olmadığına hükmetti. Bunun sonucunda, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği açıklandı. İlk Derece Mahkemesinin bu kararına karşı süresi içinde davacı erkek vekili istinaf başvurusunda bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, taşınmaz devriyle ilgili önemli bir karara imza attı. Dosyanın temyiz incelemesi sonucunda, mahkemenin taşınmazın bağışlandığı yönündeki kararını bozdu.