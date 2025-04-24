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Hemşireler İstanbul'daki depremde kuvözdeki bebekleri yalnız bırakmadı

İstanbul'da dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları kuvözde tedavi gören bebekleri bir an olsun yalnız bırakmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

AA

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Hemşireler İstanbul’daki depremde kuvözdeki bebekleri yalnız bırakmadı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kuvözde tedavi gören bebekleri koruyan sağlık personelinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde deprem anında sağlık personelin, kuvözde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadığı görüntülerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."

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