EKMAS, İrem’in yolculuğuna eşlik etti

DÜNYA çapında elde ettiği başarılarla tanınan eskrim sporcumuz İrem Karamete, kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Karamete'nin "Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu" ismini verdiği kitabı, bir Türk kadın olimpiyat sporcusunun yazdığı ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Öte yandan kitap EKMAS çatısı altındaki tüm çalışanlara hediye edildi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR

EKMAS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu da İtalya'da yaşayan sporcuya bir yazı göndererek yeni kariyerinde başarılar diledi. Ekmekçioğlu, '2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp, uluslararası arenada başarılar elde ederek senin izinden yürüyenlere yol gösterici olmuştun. Şimdi ise yazdıkların ile de yol gösterici olma dönemin başladı. İnanıyorum ki, bu adımlar hızlanacak, büyüyecek ve bıraktığın izlere basarak yürüyecek yüzlercesine yol gösterecek. Eğitiminle, kariyerinle ve başarılarınla, güzel ülkemiz ve güzel gençlerimize yaptığın kılavuzluk için çok ama çok teşekkür ederim' dedi.