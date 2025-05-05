İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli yaşamını yitirdi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeybatısındaki el-Kerame bölgesi yakınında bulunan "Rumuz" apartmanındaki çok sayıda daireyi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 15 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya'nın batısındaki es-Selatin Mahallesi'nde "El-Attar" ailesine ait evi bombalaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişi öldü ve bazıları yaralandı.

Ayrıca, İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çok sayıda ev ile sivillere ait binayı havaya uçurdu.