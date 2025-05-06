Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

Selçuk Tengioğlu'nun yanı sıra infial yaratan bir çok suçun cezaevinden çıkanlar tarafından işlenmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Ancak Adalet Bakanlığı verileri bir kez suç işleyenlerin önemli bölümünü tekrar suç işlediğini ortaya koyuyor.

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre suç işleyip cezaevine girenlerin yüzde 45'e yakın bölümü çıkınca tekrar suç işliyor. Bu oran dünyada ise yüzde 40'lar civarında. Bu oranın aşağı indirilmesi için suçluların rehabilitasyonu konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor.

