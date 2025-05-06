  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yumruklu saldırıyla gündeme gelen Selçuk Tengioğlu'nun, geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı. Bu çarpıcı gelişme, ceza infaz sistemi ve topluma kazandırma süreçleriyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Cezaevinden tahliye edilenlerin yaklaşık yüzde 45'inin yeniden suç işlediğine dair veriler, mevcut rehabilitasyon anlayışının sorgulanmasını ve yeni yaklaşımların gerekliliğini ortaya koyuyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

Giriş Tarihi:

Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

Selçuk Tengioğlu'nun yanı sıra infial yaratan bir çok suçun cezaevinden çıkanlar tarafından işlenmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor. Ancak Adalet Bakanlığı verileri bir kez suç işleyenlerin önemli bölümünü tekrar suç işlediğini ortaya koyuyor.

Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre suç işleyip cezaevine girenlerin yüzde 45'e yakın bölümü çıkınca tekrar suç işliyor. Bu oran dünyada ise yüzde 40'lar civarında. Bu oranın aşağı indirilmesi için suçluların rehabilitasyonu konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması gerekiyor.

Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

İNFAZ SİSTEMİNDE 1 MİLYON
Halen ceza evlerinde 410 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Denetimli serbestlik kapsamında olan kişi sayısı 600 bin. Bu da 1 milyona yakın kişinin infaz sistemi içinde olduğu anlamına geliyor.

YENİ SİSTEM
Bu rakamın aşağı çekilmesi için infaz rejiminin tüm sistemlerinin ele alınması gerekiyor. Bunun da sadece Adalet Bakanlığı değil, devletin tüm kurumları ve toplumla birlikte yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

8,3 MİLYON İNFAZ
Adalet Bakanlığı verilerine göre 149 denetimli serbestlik müdürlüğünde 6 bin personel 448 bin hükümlünün takibini gerçekleştiriyor.

Son 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararının infazı yerine getirildi. 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti gerçekleştirilirken bunların 1 milyon 450 bini bağımlılara yönelik oldu.

Bakanlık verileri ortaya koydu! Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i tekrar suç işliyor

1 milyon 424 bin hükümlüye kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma imkanı getirildi. 62 bin hükümlüye nakdi yardım yapıldı. 69 bin hükümlünün denetimli serbestlik üzerinden elektronik izlemeyle takibi yapıldı.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA