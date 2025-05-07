Bazekol coşkusuna Mazhar-Fuat imzası

Ekol Sağlık Grubu, 20. yılında Bazekol Sağlık Grubu olarak yenilenişlerini kutlamak adına Kaya İzmir Thermal & Convention'da görkemli bir gece düzenledi.

'SÜREKLİ GELİŞTİRDİK'

Binden fazla çalışan ve ailelerinin katıldı gecede, İzmir'in başarılı topluluğu Blu Notte Orkestrası ve Temmuz 2023'de Özkan Uğur'un yaşamını yitirmesinden sonra yoluna Mazhar-Fuat olarak devam eden ünlü grup sahne aldı.

Canlı müzik eşliğinde herkesin doyasıya eğlendiği gecede, çalışanlarla birlikte kutlama pastası da kesildi.

İsim değişikliği ve 20. yılın kutlandığı gecenin açılış konuşmasını yapan Bazekol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "İlk hasta kabulüne başladığımızdan bu yana hastanemizi sürekli geliştirdik. 300 kişilik hekim kadrosu ve 2 bin kişilik sağlık çalışanımızla kalp ameliyatlarından, beyin ameliyatlarına, robotik cerrahiden sanal anjiyografiye kadar her türlü sağlık çözümünü sunduğumuz tam teşekküllü hastaneler grubuna ulaştık. Her yıl bünyemize birkaç branş ekledik. En son kadın hastalıkları ve doğum, kalp damar cerrahisi ve anjiyo bölümleriyle hastanemizin branş bazında gelişimini tamamladık" dedi.

'ÖRNEK BİR HASTANE'

YENİ projelerden de söz eden Mehmet Baz, 35 bin metrekarelik kapalı alanıyla, kaba inşaatı tamamlanan ve ileri teknolojiyle donatılacak olan yeni merkezi "Eşim Figen Baz ile her ayrıntıyı düşündüğümüz bu yeni hastane, sadece İzmir için değil Türkiye için de örnek bir yer olacak" sözleriyle tanımladı.