Hıdırellez ateşi Kültürpark’tan yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Kültürpark'ta büyük bir coşkuyla kutladı. Kültürpark'a gelen İzmirliler, önce Lozan Kapısı'nda İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği'nin konseriyle karşılandı.

ÇOŞKU İLE KUTLANDI

Birbirinden renkli konserlerle eğlencenin doruğa çıktığı programda geleneksel Hıdırellez ateşi yakılarak dilekler tutuldu. Konak ilçesinde ise Roman vatandaşların yaşadığı Ege Mahallesi'nde sokaklar, Hıdırellez kutlamaları için süslendi. Havanın kararmasıyla kentin birçok ilçesinden vatandaşlar, Ege Mahallesi'ne geldi. En güzel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, sokakları davul ve klarnet eşliğinde oynayarak dolaştı.