Bahar Aksu sokak ortasında vahşice katledilmişti! Cinayette miras detayı dikkat çekti

Bahar'ın teyzesi Nesrin Arı ise, "O psikopat sürekli peşindeydi. Boşandı ama kurtulamadı. Bahar'ın öz babası İngiliz, onun parasının peşindeydi. Daha önce de saldırmış Bahar'a ama bize söylemedi. Katil en ağır cezayı alsın" dedi.

Bahar Aksu'nun (34) kız kardeşi Berin Nur Altınbaş ise, "Ablam nikâhıma gelirken bile korkudan 'Rüstem hâlâ içeride mi?' diye arkadaşlarına sordu.