'Aile Saadeti' sete çıktı! Bomba gibi geliyor

atv'nin yakında izleyiciyle buluşturacağı Sinehane yapımı, proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir'in oturduğu yeni dizisi 'Aile Saadeti' sete çıktı.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin aynı evde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan hikâyede izleyiciler hem bol kahkahalı anlar yaşayacak hem de sıcak bir aile öyküsünün dönüşümüne şahit olacak.