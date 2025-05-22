Elazığ’da yük treni raydan çıktı!

Elazığ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. DHA'nın haberine göre vagonlardan 3'ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.Elazığ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.

VAGONLARDAN 3'Ü DEVRİLDİ

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ'ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı.Vagonlardan 3'ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.