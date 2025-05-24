atv'de yepyeni bir dizi! Aile Saadeti sete çıktı

atv'nin, Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan Aile Saadeti dizisi için Buse Meral, Vildan Atasever, Esra Kızıldoğan ve Sibel Aytan da çekimlere başladı.