‘Beni mücadelemden asla alamazsınız’

CHP'DE önceki gün, gerekçesi bile açıklanmadan görevden alınan Fahri Yıldırım'ın 13 Eylül'de başlayacak ilçe kongreleri öncesi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olması sebebiyle görevden alındığı öne sürüldü. Buna ek olarak, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışına katılımın düşük olması sebebiyle Yıldırım'a öfkelenerek kendisini görevden aldırdığı iddia edildi. Partiyi karıştıran iddialar üzerine, Yıldırım'dan yazılı açıklama geldi. Sert sözlerle Özgür Özel ve kurmaylarına yüklenen Yıldırım, "Burası bir kişinin partisi değil. Bugün, ne yazık ki içeride farklı düşünenlere yönelik bir daralmayı, ifade alanlarının daraltılmasını, mücadeleyle gelenlerin masada tasfiye edilmesini yaşıyoruz. Beni görevden alabilirsiniz. Ama beni mücadelemden alamazsınız" dedi.